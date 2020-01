Calciomercato, Guardiola all’assalto | Colpo in casa Inter a gennaio

Dopo diversi infortuni in difesa, il Manchester City avrebbe deciso di regalare un rinforzo a gennaio a Guardiola

Circa un mesetto fa Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, aveva escluso acquisti nel mercato di gennaio vista una rosa già abbastanza lunga. Poi l’infortunio a lungo termine di Aymeric Laporte ha stravolto tutto. Al posto dell’ex Athletic Bilbao, il mister ha utilizzato il giovane Eric Garcia. In questo mese però si starebbe studiando un possibile arrivo con la presidenza pronta a finanziare le volontà di Guardiola.

Calciomercato Inter, il City vuole pescare in casa nerazzurra per la difesa

L’idea di Guardiola sarebbe quella di prendere Milan Skriniar dall’Inter. Il giocatore, che piace da diverso tempo ai Citizens, è ritenuto il calciatore perfetto per le sue caratteristiche. Difficile, però, che l’Inter decida di privarsi di un elemento come lui soprattutto a gennaio. A far traballare Marotta potrebbe essere solamente una mega offerta e dall’Inghilterra pare che il presidente del City sia pronto a tutto. Non resta che vedere quali saranno gli sviluppi nelle prossime settimane. Il difensore centrale è nel mirino anche di Real Madrid e Barcellona e per lui ci vorrà una cifra vicina ai 90 milioni di euro.

Intanto i nerazzurri avrebbero il sostituto già in casa e si chiama Alessandro Bastoni. Il giovane centrale italiano sta inanellando grandi prestazioni quando chiamato in causa ed ieri, dopo il match contro il Napoli, Conte si è così espresso su di lui: “Rappresenta il nostro futuro. Ha personalità e gioca la palla da dietro. Sa creare situazioni importanti ma deve diventare più cattivo in difesa”.

Calciomercato Inter, Godin verso la cessione?

Dopo la terza panchina consecutiva in favore proprio del giovane Bastoni con l’ultimo match da titolare che risale a quello del 10 dicembre contro il Barcellona, Diego Godin potrebbe chiedere la cessione in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, qualora si concretizzasse questo addio dopo soli 6 mesi, i nerazzurri avrebbero già pronto il sostituto. Si tratta di Matteo Darmian che da Conte viene ritenuto perfetto per il 3-5-2 adottato dal mister, modulo nel quale l’uruguaiano invece ha mostrato più di una difficoltà. Difficile ipotizzare già quale squadra potrebbe acquistarlo, ma non è da escludere un ritorno in Spagna dove ha militato per 12 anni tra Villarreal ed Atletico Madrid.

