Calciomercato Milan, nuovo colpo a Madrid | Condizioni vantaggiose

Dopo Ibrahimovic e Kjaer, il prossimo protagonista del calciomercato Milan potrebbe essere un centrocampista. Spunta un’idea molto interessante che conduce a Madrid

Dopo Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, il Milan potrebbe puntare a prendere in questo calciomercato di gennaio anche un laterale sinistro in grado di far da vice a Theo Hernandez vista la partenza di Ricardo Rodriguez e un centrocampista centrale congeniale al 4-4-2 lanciato da Pioli a Cagliari e che finora ha partorito due vittorie consecutive. Per tutte le altre notizie di giornata CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: nuovo affare a Madrid!

Per rinforzare la mediana, Zvominir Boban e Paolo Maldini potrebbero tornare a fare spesa a Madrid. Stavolta, però, non in casa del Real ma in quella degli acerrimi rivali dell’Atletico, da poco sconfitti ai rigori nella Supercoppa spagnola quest’anno disputatasi in Arabia Saudita. Marcos Llorente il profilo ideale per i rossoneri, un giocatore che non è riuscito a imporsi nella squadra allenata da Simeone come confermano le appena tre presenze dal primo minuto collezionate da agosto ad oggi. Eppure i ‘Colchoneros’ ci hanno investito molto solo sette mesi fa, strappandolo proprio alle ‘Merengues’ per 30 milioni.

MARCOS LLORENTE – STAGIONE 2019/2020

15 PRESENZE / NESSUN GOL E ASSIST

368 MINUTI GIOCATI

Milan, Llorente a condizioni vantaggiose

Il ragazzo potrebbe spingere per andar via dall’Atletico già in questa finestra invernale per giocare con continuità, e il Milan non può che rappresentare una soluzione affascinante oltre che un’opportunità unica per rilanciarsi nonché avere finalmente un ruolo da protagonista. Anche per evitare di far perdere ulteriore valore al suo cartellino, gli spagnoli potrebbero accettare una cessione con la formula del prestito – magari oneroso a una cifra però bassa – più diritto di riscatto intorno ai 25 milioni di euro.

