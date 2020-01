Highlights Serie A, video Brescia-Cagliari 2-2: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Brescia-Cagliari: gol, tabellino e azioni della 20a giornata di Serie A. Una doppietta di Joao Pedro e di Torregrossa regalano quattro reti

Il Cagliari non riesce più a vincere. Finisce 2-2 a Brescia con i padroni di casa trascinati da un super Torregrossa, autore di due gol: doppietta personale anche per Joao Pedro.

Serie A, tabellino Brescia-Cagliari 2-2

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Romulo, Tonali, Ndoj (46′ Dessena); Spalek (46′ Bjarnason); Torregrossa, Donnarumma (74′ Balotelli). A disposizione: Andreacci, Gastaldello, Aye, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Semprini, Balotelli. Allenatore Corini.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez (88′ Cerri), Cigarini (72′ Oliva), Rog (54′ Ionita); Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Cragno, Rafael, Lykogiannis, Walukiewicz, Birsa. Allenatore: Rolando Maran.

Arbitro: Giua di Olbia

Ammoniti: Ndoj (B), Torregrossa (B), Pisacane (C), Tonali (B), Nandez (C), Balotelli (B), Ionita (C), Pellegrini (C)

Espulsi: 80′ Balotelli (B)

Marcatori: 20′, rig. 67′ Joao Pedro (C), 26′, 49′ Torregrossa (B)

Highlights Brescia-Cagliari 2-2

La sintesi video Brescia-Cagliari offerta da Sky Sport

