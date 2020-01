Calciomercato Inter, futuro Icardi | Annuncio ufficiale

Il direttore sportivo del Paris Saint Germain ha parlato dell’ipotetico momento di crisi di Mauro Icardi e del futuro del bomber argentino

Nella sua prima stagione nella capitale francese con la maglia del Paris Saint Germain, Mauro Icardi sta vivendo un periodo di grande forma. Fino ad ora il bomber argentino ha totalizzato con i parigini 22 presenze, segnando ben 17 gol tra campionato e coppe. Nelle ultime tre giornate però, l’attaccante ex Inter non è riuscito a trovare la via del gol. Si sono sollevate così voci di una possibile crisi dell’attaccante. A rispondere a queste voci ci ha pensato il direttore sportivo del club parigino Leonardo, che avrebbe oltre a smentire la crisi ha parlato anche del futuro del calciatore in Francia.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, intreccio per l’attacco: Messi decisivo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, colpo di scena | Il giocatore è in città

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, duello con il Milan: colpo per l’attacco

Calciomercato Inter, Leonardo sul futuro di Icardi: ”L’opzione esiste”

Secondo quanto riportato da ‘footmercato‘, il direttore sportivo del Paris Saint Germain avrebbe rilasciato dichiarazioni sul momento di forma di Mauro Icardi e sul futuro del calciatore argentino. Dopo aver segnato ben 17 gol in 22 presenze con la maglia del club parigino, l’attaccante non è riuscito a segnare nelle ultime tre uscite. Alle voci di una possibile crisi Leonardo risponde ”Ho sentito che è in crisi. Per favore… Un giocatore che segna 17 gol in 22 partite al suo primo anno. Onestamente, questo è qualcosa di incredibile”. Parole che fanno intendere che la società francese non è assolutamente preoccupata e che non esisterebbe alcuna crisi. Inoltre il ds con esperienze passate tra Milan ed Inter ha parlato anche del futuro del bomber argentino: ”Abbiamo tempo, l’opzione esiste ed è scritta. Aspettiamo il momento giusto, abbiamo molte altre cose da fare e importanti per ora. Adesso siamo focalizzati sulla finestra di trasferimento di gennaio. Per il resto vedremo”. Dichiarazioni che rimandano il discorso riscatto alla finestra estiva di calciomercato, tenendo conto che il club francese ha l’opzione di acquisto fissata a 70 milioni in favore dell’Inter. Le intenzioni del club parigino al momento sembrerebbero orientate verso il riscatto del giocatore, viste le prestazioni messe in campo dal bomber fino ad ora sarebbe strano pensare il contrario. Ma a giugno sarà fondamentale anche la volontà di Icardi che è sempre rimasto legato alla squadra nerazzurra.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, scambio o plusvalenza | Cessione a sorpresa

M.D.