Calciomercato Milan, Piatek in uscita | Dalla Germania il sostituto

Focus sul possibile addio di Piatek al Milan in questa sessione di calciomercato e sul sostituto del polacco che potrebbe arrivare a condizioni vantaggiose

Krzysztof Piatek è sulla lista partenti del Milan al di là di qualche mezza smentita. L’addio del polacco ai rossoneri in questi ultimi dieci giorni di calciomercato resta possibile dato che lo stesso centravanti ex Genoa ha capito in via definitiva di non avere alcuna possibilità di trovare spazio affianco all’intoccabile Ibrahimovic nell’undici titolare di mister Pioli. Certo, il club di Elliott non ha intenzione e non può ‘svenderlo’ visto che appena un anno fa ci ha investito sopra la bellezza di 35 milioni di euro.

Calciomercato Milan, le possibili destinazioni di Piatek

In questa stagione Piatek ha profondamente deluso anche perché travolto dai gravi problemi di una rosa costruita male e con diverse mezze figure non di certo in grado di metterlo nelle migliori condizioni possibili per far gol. A Giampaolo non è mai piaciuto, mentre Pioli ha provato a scuoterlo non riuscendo sia con lui ma in generale con l’intera squadra a dare una svolta. Solo l’avvento di un campione, seppur agli sgoccioli della carriera come Ibra sembra aver ridato nuova linfa al Milan, ma questa è un’altra storia… Quella di Piatek coi colori rossoneri è certamente giunta alla fine. Il futuro del 24enne potrebbe essere in Premier, visto che piace soprattutto al Tottenham di Mourinho e all’Aston Villa, oppure in Germania dove vanta diversi estimatori tra cui la capolista Lipsia. Per evitare una minusvalenza, il ‘Diavolo’ potrebbe cederlo anche in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato al prossimo mese di giugno.

PIATEK – STAGIONE 2019/2020

19 PRESENZE – 5 GOL e 1 ASSIST

1279 MINUTI GIOCATI

Calciomercato Milan, ‘occasione’ dalla Bundesliga per rimpiazzare Piatek

Proprio dalla Bundesliga può arrivare il sostituto di Piatek. Il nome è quello di Paco Alcacer, attaccante di 26 anni che con l’arrivo del talento Haaland – partito col botto, tripletta all’esordio – starebbe valutando l’addio al Borussia Dortmund che solo nel luglio scorso lo aveva riscattato dal Barcellona per circa 21 milioni di euro.

Lo spagnolo ha vissuto finora una stagione infelice per via di alcuni problemi fisici, ma rimane un giocatore di buonissimo livello e grande esperienza che per caratteristiche sarebbe ‘adattabile’ pure di fianco a Ibrahimovic nell’attuale 4-4-2. Autore di 7 gol, Alcacer rappresenta un’ottima occasione anche perché – come Piatek – può lasciare il suo attuale club in prestito con diritto di riscatto.

