Calciomercato, Allegri può tornare subito | Ma c’è un ostacolo

La squadra inglese si trova a trenta punti dalla capolista e pensa quindi ad Allegri come possibile sostituto dell’attuale allenatore.

La stagione del Manchester United non è più esaltante. I Red Devils sono caduti nuovamente in casa raccogliendo la seconda sconfitta consecutiva. La squadra guidata da Ole Gunnar Solskjaer si trovano al quinto posto in classifica, a trenta punti dalla capolista Liverpool. Una situazione davvero imbarazzante per il club inglese, pronto anche ad una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda la guida tecnica. La prossima sfida di campionato contro il Wolves sarà proprio decisiva in ottica Champions League: una nuova sconfitta potrebbe essere decisiva per il manager norvegese.

Calciomercato Juventus, Allegri idea del Manchester United

Il nome di Massimiliano Allegri, attualmente libero dalla scorsa estate, è sempre molto vicino alle dinamiche del Manchester United. La stessa dirigenza della società inglese vorrebbe convincerlo ad accettare, ma lo stesso allenatore toscano sarebbe propenso ad arrivare a giugno per prendere una decisione definitiva. Inoltre, l’ex tecnico della Juventus vorrebbe guidare una compagine, che militerà nella prossima edizione della Champions League.

Il suo profilo è stato accostato anche al Paris Saint-Germain con il direttore spagnolo Leonardo sempre in pressing su di lui. Allegri vorrebbe continuare il suo periodo di riflessione per tornare ad essere protagonista come gli anni alla guida della Juventus. Il suo sogno sarebbe anche quello di trionfare in Champions League dopo le due finali perse contro Barcellona e Real Madrid.

S.I.