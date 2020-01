Calciomercato Inter, Eriksen lo ‘fa fuori’ | Assalto del top club

In casa Inter l’arrivo del nuovo acquisto Christian Eriksen potrebbe togliere spazio ad un centrocampista: club europei alla finestra

In casa Inter, dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Cagliari a San Siro, il terzo consecutivo, sale l’euforia per l’arrivo di Christian Eriksen dal Tottenham. Il centrocampista danese sta effettuando le visite mediche di rito, per poi procedere alla firma del contratto. Il nuovo innesto di qualità per il centrocampo nerazzurro, potrebbe togliere spazio in mezzo al campo a Stefano Sensi, che non è ancora riuscito a tornare al meglio dopo l’infortunio. Su di lui mettono gli occhi i top club europei.

Calciomercato Inter, Eriksen scalza Sensi: non solo il Barcellona sul centrocampista

L’arrivo di Christian Eriksen a Milano sta restituendo ai tifosi dell’Inter quell’euforia smorzata dai tre pareggi consecutivi in campionato, che hanno visto la Juventus prima scavalcare i nerazzurri e poi allontanarsi di tre punti. Il centrocampista danese, dopo sette anni al Tottenham in cui ha totalizzato 305 presenze e 69 reti, porterà ad Antonio Conte tanta classe e tecnica in mezzo al campo. Con il suo arrivo però, rischia di retrocedere nelle gerarchie Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo è stato acquistato dall’Inter la scorsa estate per 20 milioni. Dopo l’infortunio non è ancora riuscito a riprendere la migliore forma, deludendo nelle ultime uscite dell’Inter. Su di lui c’è l’interesse da tempo del Barcellona, che in casa interista avrebbe gli occhi puntati anche su Lautaro Martinez. I blaugrana vorrebbero acquistare l’attaccante per sostituire l’infortunato Luis Suarez, nonostante la clausola di oltre 100 milioni di euro. Il club catalano sarebbe pronto ad offrire all’Inter per il centrocampista ventiquattrenne Stefano Sensi circa 50 milioni, una cifra che i nerazzurri difficilmente rifiuterebbero. Oltre ai blaugrana sul centrocampista sarebbe spuntato anche l’interesse del Paris Saint Germain, squadra in cui milita il compagno di nazionale ed amico Marco Verratti. Il club parigino e quello spagnolo già nella scorsa finestra di mercato estivo avevano mostrato il loro interesse per il calciatore, ma l’Inter aveva respinto le loto offensive. In estate Stefano Sensi potrebbe diventare uno degli obbiettivi principali dei due top club europei, pronti a darsi battaglia per il talento italiano.

