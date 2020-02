Calciomercato Inter e Juventus, piano shock | Lautaro con de Ligt

Barcellona pronto a lanciare l’assalto alla Serie A in estate: De Ligt e Lautaro Martinez nel mirino dei catalani.

Il mercato non dorme mai. Nonostante la fine delle trattative invernali nella giornata di ieri, per i club è già tempo di guardare a nuovi acquisti. E tra le squadre che maggiormente studiano nuovi colpi super in vista della prossima stagione, c’è il Barcellona. Il club catalano ormai ogni estate investe cifre faraoniche per assicurarsi nuovi giocatori: da Dembele a Coutinho fino a Griezmann. E ora i ‘Blaugrana’ puntano ad un super-colpo anche per l’estate 2020.

Calciomercato Inter, assalto a Lautaro

Forse però il super-colpo in questione può essere addirittura più di uno. Come rivela ‘Goal.com’ sono tantissimi gli obiettivi della compagine iberica per la prossima estate e in pole position c’è Neymar. La telenovela tra il brasiliano e il Paris Saint-Germain sembra quindi destinata a prolungarsi, anche se questa volta il ritorno in terra catalana potrebbe davvero andare a buon fine.

A stare attento non dev’essere però solo il Psg. In attacco, complice un Suarez ormai 33enne e reduce da un grave infortunio, il Barcellona pensa ad un altro super colpo. Messi è molto legato all’uruguayano e per sostituirlo la dirigenza pensa ad un pupillo della ‘Pulga’: Lautaro Martinez. L’argentino, che tanto bene sta facendo all’Inter, è da tempo nel mirino del Barça, ma per lasciare Milano servirà un’offerta faraonica.

Calciomercato Juventus, il Barcellona punta De Ligt

Ma Lautaro Martinez non è l’unico obiettivo ‘italiano’ della dirigenza del Barcellona. Si punta a rafforzare anche la difesa e in questo senso il nome in cima alla lista è un vecchio pallino: Matthijs De Ligt. L’olandese, già cercato la scorsa estate, sta alternando prestazioni positive a gare non particolarmente buone con la Juventus. Indubbio però che il club bianconero ci voglia puntare e che difficilmente lascerà partire il centrale ex Ajax, a meno di un’offerta davvero irrinunciabile. Vero che sia per De Ligt che per Lautaro, il Barcellona può provare a giocarsi delle carte che permettano di abbassare le pretese di Juventus e Inter. Rakitic e Vidal sono due nomi che continuano ad essere graditi dalle compagini italiane e non è escluso che la società catalana decida di inserirli in un’eventuale affare.

A.G.