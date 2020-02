Calciomercato Juventus, futuro deciso | Addio solo rimandato!

Nella sessione invernale di calciomercato, la Juventus ha deciso di trattenere il calciatore italiano: addio solamente rimandato

Sessione di calciomercato invernale molto movimentata. In casa Juventus sono arrivati i colpi in prospettiva Kulusevski, Alejandro Marques e Ntenda. Mentre per il capitolo cessioni, hanno lasciato Torino Emre Can, Matheus Pereira, Mandzukic e Mota Carvalho. Nonostante le molte voci e le tante proposte, non ha lasciato il club bianconero Federico Bernardeschi. La sua permanenza però potrebbe limitarsi al termine della stagione, addio solo rimandato.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi resta bianconero: addio solo rimandato

La sessione di calciomercato invernale è giunta al termine. Tanti gli acquisti importanti e tante le cessioni eccellenti. Nella Juventus, uno dei calciatori destinati a lasciare Torino sembrava Federico Bernardeschi. Il giocatore con Maurizio Sarri sta trovando poco spazio e vorrebbe un maggiore minutaggio per garantirsi la convocazione ad Euro 2020. Il calciatore ex Fiorentina era stato accostato al Barcellona nello scambio con Ivan Rakitic, ma la trattativa con i blaugrana non è poi riuscita a decollare. Inoltre l’esterno bianconero aveva attirato l’interesse anche del Milan, che sicuramente avrebbero concesso al calciatore maggiore spazio. Ma anche in quel caso non si è riusciti ad arrivare ad un esito positivo dell’affare. Con grandi probabilità, la permanenza di Bernardeschi alla Juventus sarà limitata a giugno. Il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 40 milioni, ormai non rientra nei piani bianconeri e difficilmente riuscirà a raggiungere una conferma. Nella prossima sessione estiva di calciomercato però, il classe 1994 potrebbe diventare una fondamentale contropartita per le trattative su cui lavorerà Fabio Paratici.

M.D.