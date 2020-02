Calciomercato Juventus, l’affare in Premier sblocca il colpo sulla fascia

Nonostante la sessione di calciomercato invernale si sia chiusa soltanto due giorni fa, impazzano le trattative. Asse caldissimo fra la Premier League e la Juventus

Il calciomercato non dorme mai. Dopo l’ubriacatura delle trattative di questo caldissimo mese di gennaio, che ha visto ad esempio il passaggio di Christian Eriksen all’Inter e l’acquisto da parte della Juventus di Maurizio Sarri di Dejan Kulusevski per l’estate, si riparte con gli affari per i mesi più torridi dell’anno. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, all-in Paratici | 250 milioni per il Top player

In Premier League infatti, tiene banco il possibile affare fra il Leicester City di Brendan Rodgers e il Manchester City di Pep Guardiola, legato al possibile arrivo di Ben Chilwell alla corte del tecnico spagnolo. L’originario di Milton Keynes potrebbe diventare il nuovo titolare della fascia sinistra dei Citizens, aprendo all’addio di un altro difensore laterale.

Calciomercato Juventus, Chilwell libera Mendy | I dettagli

Stiamo parlando di Benjamin Mendy, classe 1994 francese del Manchester City. Il campione del mondo con la nazionale transalpina già in questa stagione non sta trovando molto spazio, avendo collezionato appena 11 presenze di cui soltanto poco meno della metà da titolare in Premier League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, futuro svelato | C’è l’annuncio!

Nonostante abbia un contratto abbastanza lungo, fino al 2023, il Manchester City potrebbe abbassare le pretese per Mendy e lasciar andare il giocatore all’estero, soprattutto con il possibile arrivo di Chilwell. In quest’ottica, occhio al possibile inserimento della Juventus di Fabio Paratici, da sempre molto attenta sulle occasioni di mercato.

GT