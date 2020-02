Calciomercato Inter, Lautaro può partire | Nome a sorpresa come erede

Calciomercato Inter, assalto all’erede di Lautaro Martinez: ecco il possibile sostituto in caso di partenza del ‘Toro’

Dopo le due gare di squalifica, Lautaro Martinez è pronto a tornare in campionato nel big match di domenica contro la Lazio. L’argentino ha ritrovato il campo nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli, pur non essendo particolarmente brillante ha dimostrato comunque la sua pericolosità. Il ‘Toro’ vuole ora ritrovare i meccanismi che ne hanno fatto con Lukaku la coppia d’attacco più letale di tutto il campionato. Conte spera nel ritorno del fuoriclasse sudamericano per poter lanciare lo sprint finale in campionato per la lotta scudetto. Ma sul futuro di Lautaro incombono numerosi dubbi.

Calciomercato Inter, in Inghilterra per l’erede di Martinez

Il forcing di Barcellona e Manchester City per Lautaro Martinez si annuncia particolarmente insistente. Non a caso l’Inter è al lavoro per rimuovere la clausola rescissoria da 111 milioni di euro dal contratto dell’attaccante, consapevole che non si tratti di una cifra insormontabile per dei club con grandi disponibilità economiche come i catalani o i britannici.

Va da sé, che l’Inter deve necessariamente pensare a un sostituto del ‘Toro’ per la prossima stagione. Nerazzurri che potrebbero rivolgersi nuovamente al Tottenham, dopo il colpo Eriksen. Occhio infatti al sudcoreano Son, giocatore che per caratteristiche potrebbe rimpiazzare adeguatamente Martinez e soprattutto fare da complemento ideale per Lukaku. Trattativa, tuttavia, che si annuncia difficile. Son ha infatti un lungo contratto con gli Spurs, fino al 2023. Dunque, i londinesi non faranno sconti, valutando il giocatore almeno tra gli 80 e i 90 milioni di euro.

