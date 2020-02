Highlights Serie A, video Sassuolo-Parma: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Sassuolo e Parma si sfidano in una delle gare delle 15:00 nella 24esima giornata del campionato. Derby emiliano quindi al Mapei Stadium.

Sassuolo e Parma si sfidano in una delle gare delle 15:00 nella 24esima giornata del campionato. Derby emiliano quindi al Mapei Stadium. I neroverdi vivono un momento magico grazie alle tre vittorie nelle ultime quattro gare mentre per i Ducali pesa l’ultima sconfitta contro la Lazio ed un rendimento altalenante che al momento non può garantire l’aggancio alla zona Europa League. Insomma, novanta minuti che potrebbero regalare qualsiasi risultato in un match dal grande potenziale.

Tabellino, Sassuolo-Parma

Alla conclusione della gara sarà messo a disposizione il tabellino della gara e le pagelle, offerte da calciomercato.it:

Video, Sassuolo-Parma

La sintesi della partita sarà messa a disposizione al fischio finale del direttore di gara.

Gara quindi emozionante e che potrete seguire con noi. Uno scontro che risulterà di conseguenza decisivo per quanto riguarda il raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

G.S.