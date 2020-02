Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona | Contropartita da urlo!

Lautaro Martinez sarebbe sempre nel mirino del Barcellona: l’Inter potrebbe avere una contropartita davvero suggestiva

Lautaro Martinez è l’oggetto del desiderio del Barcellona già da tempo. La dirigenza catalana potrebbe provare l’affondo decisivo per l’attaccante argentino, anche su consiglio dello stesso connazionale Messi. E così la situazione che è scoppiata nelle ultime ore in casa Barcellona potrebbe venire in soccorso proprio alla società nerazzurra.

Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: indizio Pique

Il tweet pubblicato da Gerard Pique ha alzato un nuovo polverone in casa Barcellona. L’esperto difensore centrale spagnolo, sconvolto dallo scandalo I3 Ventures, ha inveito contro il giornalista di ‘Barça TV’ Marçal Lorente definendolo “marionetta”. Lo stesso giornalista aveva rivelato: “Conosco l’ambiente del Barça e il carattere dei soci culé, fortunatamente sempre meno manipolabili e più intelligenti, sanno identificare perfettamente chi vuole arrivare al club per utilizzarlo per i suoi interessi mediatici, politici, ed economici”. E così il centrale blaugrana potrebbe essere la chiave per arrivare a Lautaro Martinez visto che la sua avventura sembra arrivata ai titoli di coda.

L’unico ostacolo sarebbe rappresentato dal grosso ingaggio (circa nove milioni annui) che percepisce Gerard Pique. Lautaro Martinez resta nel mirino del Barcellona con la situazione che potrebbe sbloccarsi velocemente già a partire dalla prossime settimane.

Sulle sue tracce potrebbe esserci anche la Juventus, sempre molto attenta alle dinamiche di mercato provenienti dall’estero.

