Calciomercato Juventus, maxi sconto per Pogba | Le ultime dall’Inghilterra

Il futuro di Paul Pogba è sempre in bilico. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United: che super sconto!

Il ritorno al Manchester United non si è rivelata una scelta davvero adeguata per Paul Pogba. Il centrocampista francese non sta attraversando un ottimo momento di forma anche a causa di un grave infortunio che l’ha tenuto fuori per diverso tempo. Ora sulle sue tracce ci sarebbero le big d’Europa, tra cui anche il Real Madrid.

Calciomercato Juventus, super sconto per Pogba

Come svelato dal tabloid britannico dailymail.com il Manchester United sarebbe costretto a vendere Paul Pogba per circa 60 milioni di euro vista la mancanza di offerte. Un super sconto di cui potrebbe approfittarne anche il Real Madrid visto che Zidane è un grande estimatore del suo connazionale: attenzione sempre alla pista che porta alla Juventus. Finora il centrocampista francese ha giocato soltanto 71 minuti dallo scorso settembre. E non vede l’ora di cambiare aria.

Il suo agente, Mino Raiola, potrebbe già entrare in scena nelle prossime settimane cercando una destinazione adeguata al suo assistito. Il ritorno alla Juventus riaccenderebbe entusiasmo e voglia di riscatto per Pogba, molto legato ai colori bianconeri. La sua stagione, anche a causa di un infortunio prolungato, dovrà essere gettata nel dimenticatoio per tornare a dimostrare tutto il suo talento.

Lo stesso fratello del francese, Mathias, ha rilasciato alcune dichiarazioni lo scorso martedì circa il futuro di Pogba: “Tutti sanno che Paul vuole lasciare il Manchester United. Lui vuole giocare in Champions League e vincere titoli. Sappiamo tutti che non succederà allo United. Vedremo cosa succederà in estate”.

