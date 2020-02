Calciomercato Milan, decisione presa | Verrà acquistato!

Calciomercato Milan, mosse per la prossima stagione da parte della dirigenza: già al lavoro per il primo colpo in entrata

Il Milan entra nella fase cruciale della stagione in piena rimonta in classifica. I rossoneri si sono rialzati in queste prime partite del 2020, risalendo fino al sesto posto in campionato. E’ corsa vera almeno per un piazzamento in Europa League, che sarebbe molto importante in vista della prossima annata. Il Diavolo può disputare un girone di ritorno da protagonista. Il posto Champions, a -10 dall’Atalanta, sembra piuttosto complicato ma l’obiettivo almeno del quinto posto, con la Roma a soli quattro punti, appare realistico. La squadra di Pioli è chiamata a confermarsi nelle prossime gare, la dirigenza intanto lavora già per la prossima stagione. Prime mosse in preparazione, a cominciare, forse, da un nuovo allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, rivoluzione societaria e tecnica: nome nuovo per la panchina

Calciomercato Milan, il primo colpo per la nuova stagione

Milan che punterà a rinforzarsi con decisione per essere ancora più competitivo. Tra le prime mosse, c’è quella del riscatto di Simon Kjaer. Il difensore danese, acquistato in prestito dal Siviglia a gennaio, ha dato buone garanzie nelle sue prime gare giocate in rossonero. Un peccato per lui l’infortunio patito contro il Torino, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave. Pioli ha dimostrato di puntare molto su di lui e la dirigenza vuole riscattarlo.

Secondo ‘Estadio Deportivo’, testata iberica, ci sarebbe l’intenzione di esercitare l’opzione di acquisto dal Siviglia per 2,5 milioni di euro, una cifra assolutamente alla portata delle casse del club rossonero. La coppia con Romagnoli funziona e il giocatore sembra a suo agio al ritorno in Serie A, il colpo potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpo dalla Germania: possibile sconto

Calciomercato Milan, sorpasso all’Inter per il colpo estivo

N.L.C.