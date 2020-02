Serie A, partite a porte chiuse | Cosa succede per il rimborso dei biglietti

Le partite rinviate per l’emergenza coronavirus e la possibilità di match a porte chiuse hanno portato all’incognita rimborso dei biglietti

La Serie A vive un momento di stallo a causa dell’emergenza coronavirus che ha portato al rinvio di quattro partite del 25esimo turno di campionato. Anche nella prossima giornata, però, potrebbero essere annullati altri cinque match, a meno che non venga disposta la disputa a porte chiuse. In particolare a rischio c’è la supersfida Juventus-Inter, fondamentale per la lotta scudetto. Gli eventi e le manifestazioni sportive in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna non si dovrebbero disputare a causa delle ordinanze emesse dai primi cittadini.

Serie A, partite rinviate o a porte chiuse | L’effetto sul rimborso dei biglietti

Il nuovo rinvio di alcuni match in programma in questo weekend o l’eventuale disputa a porte chiuse implicherebbe anche un’altra problematica. Parliamo del rimborso dei biglietti già acquistati dai tifosi in massa, soprattutto per quanto riguarda Juventus-Inter. La gestione di questi casi varia da società a società, sono ben 11 i club che non prevedono il rimborso dei biglietti o dell’abbonamento in caso di decisione dell’autorità pubblica.

Come racconta Calciomercato.it, tra queste ci sono anche Juventus e Inter, oltre all’Atalanta e alla Roma. Verona, Milan, Lazio e altri, invece, prevedono altre misure.