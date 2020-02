Calciomercato, assalto delle big all’Atalanta | Servono 25 milioni

L’Atalanta continua ad essere il serbatoio delle big pronte a sferrare l’assalto decisivo per il top player del club bergamasco

Negli ultimi anni l’Atalanta è stata protagonista in positiva sia con risultati esaltanti sotto la gestione di Gasperini che con plusvalenze davvero entusiasmanti messe a segno dalla dirigenza bergamasca. Tutto ciò succederà anche in estate con la possibilità di cedere i migliori calciatori in rosa.

Calciomercato Juventus, Hateboer per la fascia: ci sono Milan e Napoli

Come svelato dal portale spagnolo todofichajes.com in cima alla lista delle big d’Italia ci sarebbe il nome del del laterale olandese, classe 1994, Hans Hateboer, autore di una doppietta magnifica nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Valencia. Sulle sue tracce è sempre forte l’interessamento di Juventus, Napoli e Milan, pronte a sferrare l’assalto decisivo a giugno. In Serie A il giocatore orobico ancora non ha trovato la via della rete realizzando ben tre assist vincetni ai propri compagni. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Da Caldara a Gagliardini passando per i vari Cristante e Kessie: il progetto Atalanta continua a decollare senza sosta con cessioni eccellenti con i tanti milioni reinvestiti dal presidente Percassi su altri big d’Europa. Il sogno Champions non si ferma con la compagine di Gasperini che dovrà scendere in campo a Valencia per fare la storia. Il vantaggio è importante, ma la sfida non dovrà essere presa sottogamba.

Così le big d’Italia proveranno a bussare alle porte del club bergamasco per arrivare al laterale olandese Hateboer.

