Calciomercato Inter, rischio ‘beffa’ | La colpa è del Barcellona!

Il Barcellona continua a guardare in Serie A per cercare rinforzi utili alla formazione di Quique Setien: pronto l’assalto al top player ma occhio alla possibile beffa all’Inter

Sarà un’estate davvero bollente in sede di calciomercato con numerosi colpi di mercato. Il Barcellona vuole tornare ad essere grande dopo una prima parte di stagione davvero strana con la gestione Valverde. Al suo posto è arrivato Quique Setien, reduce dal pareggio al San Paolo contro il Napoli nella sfida d’andata degli ottavi di Champions League. Lo stesso allenatore spagnolo starebbe guardando sempre in Serie A alla ricerca di profili interessanti in grado di rinforzare la propria rosa a disposizione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pesante sconfitta | Sarri rischia

Calciomercato, Hernandez sogno impossibile del Barcellona: è l’Inter che rischia la beffa

Come svelato dal portale spagnolo donbalon.com il Barcellona sarebbe sulle tracce di un valido terzino sinistro dopo l’infortunio di Jordi Alba: il futuro del laterale è sempre in dubbio. E, dopo la prestazione poco positiva del giovane Junior Firpo, il club catalano sarebbe già al lavoro per regalare un giocatore utile alle dinamiche di gioco dello stesso Setien. Il sogno sarebbe l’ex Real Madrid, ora al Milan, Theo Hernandez, autore di una stagione in Serie A davvero entusiasmante. Il laterale francese è diventato uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo garantendo gol ed assist vincenti ai propri compagni. Il problema dell’acquisto da parte del Barcellona dipenderebbe dal suo valore, aumentato a dismisura negli ultimi mesi, e della clausola per la ricompra da parte del Real. Le ‘Merengues’ si opporrebbero in qualunque modo al suo trasferimento in Catalogna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fine ciclo e rivoluzione | Addio shock

Inoltre, l’altro profilo interessante per il Barcellona è quello di Marcos Alonso, terzino sinistro del Chelsea, che sarebbe da tempo nel mirino della Juventus. Dopo una prima parte di stagione dov’è stato impiegato da Lampard con più continuità, ora lo spagnolo si ritrova spesso in panchina con 1322 minuti giocati complessivamente in tutte le competizioni.

Sarebbe una grande beffa per Conte e quindi per l’Inter se Alonso dovesse andare al Barça, come noto infatti il laterale è il primissimo obiettivo estivo dei nerazzurri per la corsia mancina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber rifiutato | Paratici esulta