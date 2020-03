Emergenza Coronavirus, interviene il Governo | Stop totale allo sport

Il Comitato scientifico in forza al Governo per fronteggiare l’emergenza ha avanzato la sua idea: un mese di stop per tutti gli eventi sportivi. I dettagli

E’ in arrivo un altro scossone per il calcio e non solo, per tutti gli sport italiani dopo i recenti sviluppi legati all’emergenza Coronavirus. Il Comitato scientifico del Governo avrebbe avanzato questa soluzione per fronteggiare una situazione decisamente spinosa: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro“.

Una decisione che, se ufficializzata, farà molto discutere soprattutto sui temi legati allo svolgimento dei campionati di tutti gli sport, come si concluderanno? Come si potranno trovare delle date utili? Nel frattempo si attendono notizie ufficiali dal Governo e dagli organi competenti.