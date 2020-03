Calciomercato Roma, Friedkin abbassa gli ingaggi | In sei con le valigie

Con l’arrivo del nuovo presidente Friedkin la Roma punta ad abbassare il monte ingaggi: la prossima estate potrebbero partire in sei

Il passaggio di consegne per la proprietà della Roma, che andrà dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin, sembrerebbe ormai imminente, poiché in queste ore a New York si starebbero firmando i precontratti per il passaggio. L’arrivo del nuovo presidente porterà anche a nuovi piani per i giallorossi ed uno dei primi obiettivi del nuovo proprietario americano sembrerebbe quello di abbassare il monte ingaggi della rosa romanista. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ infatti, la società capitolina cercherà di liberarsi di alcuni ingaggi pesanti. Sembrerebbero in sei i giocatori dallo stipendio alto che potrebbero fare le valigie, i nomi sulla lista sarebbero quelli di Fazio, Perotti, Pastore e Juan Jesus, oltre ai calciatori che torneranno dai prestiti come N’Zonzi e Kardsdorp. Si pensa già alle operazioni di calciomercato per il magnate americano che acquisirà a breve la Roma.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, il futuro di Higuain | Incontro in vista

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, ESCLUSIVO Mastroianni: ”De Ligt è un fenomeno. Lozano? Ecco perché non rende”