UFFICIALE: rinviate Inter-Getafe e Siviglia-Roma!

Le due sfide incrociate fra Italia e Spagna di Europa League con protagoniste Inter, Getafe, Siviglia e Roma sono state rinviate ufficialmente dalla UEFA

Dopo gli annunci delle ultime ore e la crescente emergenza legata al Coronavirus, non solo in Italia, ma anche in Spagna, la Uefa ha deciso di rinviare le sfide in programma la giornata di domani di Inter e Roma, valevoli per gli ottavi di finale di Europa League. Le due società italiane avrebbero affrontato rispettivamente il Getafe ed il Siviglia del grande ex Monchi.

LA NOTA UFFICIALE

A causa delle restrizioni per i viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole, le successive partite della UEFA Europa League non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020: Sevilla FC (Spagna)-AS Roma (Italia); FC Internazionale (Italia)-Getafe CF (Spagna). Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito