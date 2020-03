Emergenza Coronavirus, Gabbiadini positivo al Covid-19 | Il comunicato

Arriva la notizia di un altro calciatore di Serie A contagiato dal Coronavirus: Manolo Gabbiadini trovato positivo al Covid-19

L’emergenza Coronavirus sta gradualmente colpendo tutto il mondo del calcio. In Serie A, dopo che il giocatore della Juventus, Daniele Rugani, è stato trovato positivo, arriva la notizia della positività di un altro giocatore. Manolo Gabbiadini, calciatore della Sampdoria, è stato trovato positivo al Covid-19. La Sampdoria comunica attraverso il proprio sito: ”L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Manolo Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19, ha qualche linea di febbre, ma sta bene. La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa”. Come l’Inter, anche il Verona, che ha giocato nell’ultima giornata contro la squadra ligure, ha deciso di entrare in quarantena. Emergenza che quindi continua ad espandersi anche nel mondo del calcio.

“Sono risultato positivo anche io al Coronavirus – le parole di Gabbiadini su Twitter – Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà”.

Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi. Ci tengo comunque a dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà. 💪 pic.twitter.com/YIa9knMAK8 — Manolo Gabbiadini (@Mgabbia23) March 12, 2020

Potrebbe interessarti anche >>> Emergenza Coronavirus | Positivi tre giocatori della Premier League