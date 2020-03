Calciomercato Inter, addio Lautaro | Clamorosa offensiva per Haaland!

Lautaro Martinez è seguito dalle big di Europa e in estate può andar via. I nerazzurri pensano ad Haaland per rimpiazzarlo al meglio

Il campionato si ferma e per le società è tempo di fare un bilancio riguardo la propria stagione fin qui. L’Inter sta vivendo un’annata complessivamente buona, anche se pesano i due ko rimediati in campionato contro Lazio e Juventus di recente. La squadra allenata da Antonio Conte si è allontanata dall’obiettivo scudetto, ma può ancora dire la sua nelle altre due competizioni in cui partecipa, ovvero Europa League e Coppa Italia. Nel frattempo la società pensa anche al prossimo mercato estivo e il nome più discusso è quello di Lautaro Martinez, che è seguito da diverse settimane da squadre importanti nel panorama mondiale come Real Madrid e Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, UFFICIALE: nuovi positivi in casa Viola

Calciomercato Inter, rinforzo di lusso per rimpiazzare Lautaro: il sogno è Haaland!

L’argentino ha una clausola da 111 milioni di euro e i più vicini ad esercitarla sembrerebbero i Blaugrana, viste le dichiarazioni di approvazione di calciatori come Lionel Messi o Luis Suarez. Per i nerazzurri, però, questa potrebbe essere una brutta notizia solo a metà, visto che i soldi incassati permetterebbero di ingaggiare un nuovo top player.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Ibra in soccorso di Marotta | Via libera per il bomber

Un nome che potrebbe piacere alla società di Milano è Erling Haaland, uno dei calciatori più importanti e promettenti di questo momento. Il norvegese sta dimostrando il suo valore in maniera splendida a Dortmund, per questo ci sono diversi top club su di lui. Anche la Juventus sembrerebbe intenzionata a provarci, ma visto il grande bottino che incasserebbe l’Inter da Lautaro, magari i nerazzurri potrebbero provarci con più insistenza e determinazione.

In questa stagione Haaland ha realizzato già 40 reti tra Salisburgo e Borussia Dortmund, mentre Lautaro è fermo a quota 16 anche se il campionato di Serie A sembrerebbe più impegnativo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, addio Lautaro | Scambio con il Real Madrid

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | CR7 sceglie tra due destinazioni