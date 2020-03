Coronavirus, caos Serie A | Ipotesi clamorosa studiata dai club!

Il rischio di annullamento della Serie A per via del Coronavirus è sempre più concreto: i club, intanto, vagliano un’ipotesi clamorosa per tutelarsi.

La Serie A vede materializzarsi sempre di più lo spettro dell’annullamento per via del ‘Coronavirus’. Secondo quanto riportato da ‘Calcio e Finanza’, i club starebbero valutando una clamorosa ipotesi per tutelarsi. Alcune società di Serie A, infatti, avrebbero deciso di prendere informazioni sulla possibilità di tagliare gli stipendi dei propri giocatori. In questo modo si potrebbero contenere i danni derivanti dai mancati introiti dei campionati.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, Champions ed Europa League | Ecco il piano dell’UEFA

Coronavirus, i club di Serie A valutano di tagliare gli stipendi | Le ultime

Lo stato di emergenza causato dal ‘Coronavirus’ ha portato anche alla sospensione temporanea della Serie A. Questa decisione potrebbe divenire definitiva qualora non fosse più possibile recuperare regolarmente il campionato. La possibilità di tagliare gli stipendi dei calciatori è un’ipotesi che verrà approfondita dai club nelle prossime giornate, per arrivare preparati alla decisione definitiva che verrà presa dalla Lega di Serie A. Nella remota ipotesi in cui si debba ricorrere al taglio degli stipendi verrà avviato un tavolo di trattativa con l’Aic: l’obiettivo è di trovare una soluzione condivisibile anche dall’Assocalciatori.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, top club si tira indietro | Bomber più vicino

Il caos coronavirus continua a stravolgere la Serie A: i club, intanto, iniziano a valutare la possibilità di tutelarsi a livello economico!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Mandzukic ‘chiama’ | Tentazione Qatar

Coronavirus, rinvio o stop totale in Premier League | Gli scenari possibili

Calciomercato Inter, top club si tira indietro | Bomber più vicino