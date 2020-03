Non è un periodo facile per l’Italia, che è alle prese con l’emergenza coronavirus da quasi un mese. I casi continuano ad aumentare giornalmente e per questo il Governo ha imposto a tutti di restare a casa il più possibile e uscire solo per alcune necessità o per motivi di lavoro e salute.

Per fare ciò, però, bisogna essere muniti di una nuova autodichiarazione che è stata pubblicata dal Governo nella mattinata del 17 marzo.

SCARICA IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE