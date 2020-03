Calciomercato Milan, addio Donnarumma: ma che pericolo!

In casa Milan sarà un’estate bollente per conoscere il futuro di Gigio Donnarumma: tante big d’Europa sulle tracce del portiere rossonero

Gigio Donnarumma potrebbe lasciare il Milan al termine della stagione. Tante le possibili strategie per quanto riguarda il futuro del portiere rossonero classe 1999. Già in passato l’estremo difensore campano avrebbe potuto dire addio, ma ora potrebbe cambiare definitivamente la dinamica.

Calciomercato Milan, il PSG tenta il tutto per tutto per Donnarumma

Come svelato dal portale spagnolo ‘Don Balon’, il Paris Saint-Germain starebbe cercando un sostituto per Keylor Navas. In Francia non è visto come il portiere di categoria mondiale che serve ai parigini e così il club transalpino proverà in tutti i modi, attraverso il noto agente Mino Raiola, a strappare Donnarumma al Milan.

Nel 2016 il suo trasferimento al Real Madrid sembrava ormai fatto, ma lo stesso Raiola riuscì a convincere il club rossonero con un rinnovo contrattuale fino al 2021 a sei milioni a stagione. Il Psg potrebbe o aspettare il prossimo anno con la firma a parametro zero del giovane portiere italiano o sperare che i rossoneri accettino un’offerta non troppo esagerata che sarà formulata nelle prossime settimane.

Il Milan dovrà così adottare la strategia migliore per quanto riguarda il futuro di Gigio Donnarumma. Tra possibile rinnovo o cessione definitiva…

