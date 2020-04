Calciomercato Juventus, richiesta choc | “Datecelo gratis”

La Juventus va a caccia del colpo e prova a strappare il calciatore dal Real Madrid. I bianconeri cercano l’affare e chiedono il “favore” ai Blancos

La Juventus sfrutta questa sosta forzata per muoversi in anticipo sul prossimo calciomercato. La squadra ha dimostrato di essere ancora la migliore in Italia, ma probabilmente necessita di qualche rinforzo importante per provare a diventare ancor più competitiva in Europa. Il brutto risultato di Lione ha confermato che c’è qualche lacuna e bisogna intervenire nella prossima finestra dei trasferimenti.

Il reparto che sembra avere più difficoltà di tutti è probabilmente il centrocampo, ma non sono esclusi rinforzi anche in altre zone. In particolare i bianconeri cerccheranno di migliorare la fasce per fare un ulteriore salto di qualità. Un nome ambito e accostato ai bianconeri da diverso tempo è quello di Marcelo.

Calciomercato Juventus, tentativo per Marcelo: “Datecelo gratis”

Marcelo non è più un elemento fondamentale del Real Madrid. Il terzino ha scritto la storia dei Blancos in questi 13 anni, ma ormai sembrerebbe non essere più un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di Zinedine Zidane. Quest’anno in campionato ha totalizzato solo undici presenze mentre in Champions League ha giocato quattro gare su sette.

Il contratto di Marcelo scade nel 2022, ma il classe 1988 potrebbe lasciare in anticipo la Spagna per il forte pressing della Juventus e anche del PSG. Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, però, i bianconeri vorrebbero chiedere il favore al Real Madrid e ottenere gratis il giocatore brasiliano, grande amico di Cristiano Ronaldo.

Il suo valore attuale è di circa 20 milioni di euro, ma con l’emergenza Coronavirus probabilmente nessuna squadra sarebbe disposta a sborsare quella cifra e così la Juventus potrebbe bussare in casa del Real Madrid per tentare il colpaccio.

