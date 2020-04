Emergenza Coronavirus | Premier League, rivolta giocatori: lo scenario

Non solo Serie A, ma anche gli altri campionati europei stanno vivendo ore davvero frenetiche soprattutto in Premier League: la possibile rivolta

A causa dell’emergenza Coronavirus cambieranno le abitudine e le tradizioni per quanto riguarda anche il mondo del calcio. In Serie A, ma anche in Premier League: sono ore frenetiche soprattutto per quanto riguarda la situazione legata al possibile taglio degli stipendi. I calciatori del campionato inglese sarebbero contrari a questa decisione per un motivo ben preciso.

Premier League, possibile sciopero dei calciatori

Come svelato dal tabloid “Daily Mail” ci potrebbe essere una rivolta dei calciatori della Premier League: le stelle chiedono ai club di dimostrare di aver bisogno di imporre una riduzione del 30% dei loro stipendi. Una scelta davvero difficile che potrebbe portare anche ad una possibile rivolta degli stessi calciatori, pronti ad uno sciopero per manifestare il loro dissenso relativo alla situazione che si è venuta a creare a causa dell’emergenza Coronavirus.

I calciatori del campionato inglese avrebbero così timore che il taglio possa beneficiare soltanto i ricchi proprietari. Infine, l’idea di una possibile ripresa sarebbe ipotizzabile, al momento, per il mese di giugno per quanto riguarda la Premier League.

Tutto è ancora così incerto a causa dell’emergenza Coronavirus che sta continuando a mettere in ginocchio l’Inghilterra e il resto del mondo.

