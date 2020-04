Serie A, Castellacci fa il punto tra Coronavirus e ripresa del campionato

L’ex medico della nazionale italiana Enrico Castellacci ha fatto il punto dell’attuale situazione sul Coronavirus e sulla ripresa dei campionati.

Lo scorso novembre, dalla Cina, Enrico Castellacci aveva lanciato l’allarme in merito al pericolo Coronavirus. Un allarme che non era stato preso in maniera particolarmente seria, verrebbe da dire con il senno di poi. Ora, l’ex medico della nazionale italiana, ha parlato proprio della situazione Covid-19.

Coronavirus, Castellacci sulla ripresa dei campionati

Per 15 anni è stato il medico della nazionale, oggi invece ricopre il ruolo di presidente dell’associazione italiana dei medici oltre ad essere consulente del Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro. Enrico Castellacci ha parlato in merito ad una possibile ripartenza dei campionati, illustrando anche la situazione Coronavirus. CLICCA QUI per leggere l’intervista completa.

