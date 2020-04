Calciomercato, Inter spiazzata | Sfuma la contropartita per Lautaro

Già da diversi mesi Lautaro Martinez sarebbe finito nel mirino del Barcellona, ma la trattativa non decolla: sfuma anche la contropartita

Decisioni davvero importanti a seguito della pandemia Coronavirus. Il mondo si è fermato improvvisamente con il tempo che sembra ormai dilatato. Sul fronte calciomercato ci saranno così numerosi cambiamenti che porteranno a tanti scambi tra calciatori. Lo stesso brasiliano del Barcellona, Arthur Melo, è stato inserito nella trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez come svelato nei giorni scorsi da “La Gazzetta dello Sport”.

Calciomercato Juventus e Inter, Arthur non partirà

Come svelato, invece, dal quotidiano spagnolo “Marca” il brasiliano non lascerà Barcellona in vista della prossima stagione. Le possibilità di addio sono davvero basse, vicine allo zero: il centrocampista si adatta perfettamente alle idee del neo-tecnico blaugrana Quique Setien.

Per questo motivo il suo profilo non sarà inserito in nessuna trattativa di calciomercato estiva. Dal suo arrivo di due anni è migliorato tantissimo diventando un giocatore più europeo visto che ha lavorato tanto anche sotto il profilo tattico. Negli ultimi giorni, a causa dell’emergenza Coronavirus, ha iniziato anche lo studio della lingua catalana per interagire al meglio con tutto l’ambiente blaugrana. Nelle scorse settimane il suo nome sarebbe finito nella lista anche della Juventus, pronta a rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri.

