Calciomercato Inter, altra pretendente per Joao Mario

Joao Mario non rientra nei piani dell’Inter del futuro, sul portoghese c’è l’interesse di molte squadre: spunta anche il Real Betis.

Protagonista in questa stagione in prestito alla Lokomotiv Mosca, Joao Mario non sembra proprio rientrare nei piani futuri dell’Inter. Il giocatore sarebbe felice di rimanere in Russia e il club moscovita starebbe pensando di riscattarlo, ma l’incognita maggiore riguarda il costo del cartellino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, derby con il Milan per la porta | Scambio più soldi

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juve ed Inter beffate | Meunier ha scelto

Calciomercato Inter, anche il Betis punta Joao Mario

Se però la Lokomotiv Mosca non dovesse esercitare il riscatto, tanti sono i club pronti a bussare alla porta nerazzurra per arrivare al centrocampista portoghese. In primis c’è lo Sporting CP, che starebbe pensando al ritorno del giocatore. Nell’affare l’Inter potrebbe chiedere di inserire l’argentino Acuna, esterno che già a gennaio è stato vicino a trasferirsi a Milano.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Oltre alla società di Lisbona, sarebbero però altri due i club interessati al giocatore di origini angolane. Una è l’Olympique Marsiglia, che pensa a Joao Mario per rafforzare la linea mediana. L’altra, rivela ‘Estadio Deportivo’ è il Real Betis. Il club di Siviglia vorrebbe ricomporre il tandem tutto portoghese con William Carvalho.

Il cartellino del portoghese potrebbe costare 18 milioni di euro. Una cifra ritenuta abbordabile dalla dirigenza andalusa, che potrebbe dunque tentare l’affondo. Sempre che la Lokomotiv decida di non riscattare il giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, che beffa per Conte: sfuma il colpo ormai fatto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter spiazzata | Sfuma la contropartita per Lautaro