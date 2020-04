Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Spunta la contropartita

Juventus, il Bayern Monaco pensa al ritorno di Douglas Costa: nell’operazione potrebbe finire Tolisso, da tempo nei radar bianconeri.

Arrivato a Torino nell’estate 2017 via Bayern Monaco, Douglas Costa potrebbe fare il percorso inverso al termine della stagione. Il club bavarese starebbe infatti pensando di riportare in Germania l’attaccante brasiliano classe 1990.

Calciomercato Juventus, il Bayern pensa al ritorno

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il club bavarese starebbe pensando al ritorno di Douglas Costa. Il giocatore è sotto contratto con la Juventus sino al 2022, ma Sarri non sembra intenzionato a volerlo perdere, sebbene Paratici sia disposto a cederlo. A spingere per il ritorno del giocatore sudamericano, sarebbero alcuni senatori dello spogliatoio bavarese, che avrebbero chiesto uno sforzo alla società e starebbero cercando di convincere il tecnico Flick.

A complicare le cose per Douglas Costa potrebbe essere l’arrivo di Kulusevski, giocatore su cui la Juventus ha deciso di puntare fortemente. Il Bayern però potrebbe giocarsi una carta importante per convincere i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Tolisso nell’affare Douglas Costa

I rapporti tra i due club sono da sempre molto buoni e i bavaresi potrebbero decidere di abbassare le pretese bianconere con l’inserimento di una contropartita tecnica. La Juventus vorrebbe ricavare dalla cessione del brasiliano almeno 45 milioni di euro, ma il club tedesco potrebbe inserire nell’affare il cartellino di Tolisso.

Il centrocampista francese sembra ormai un esubero nei piani di Flick e potrebbe lasciare la Baviera in estate. La Juventus, così come tanti altri club europei, lo segue con attenzione come possibile innesto per il proprio centrocampo. Non è escluso quindi un percorso inverso sull’asse Monaco-Torino. Con buona pace di Sarri…

