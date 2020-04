Inter, sgarbo Leonardo | Il PSG prova a rubare il ‘futuro’ dei nerazzurri!

La rosa dell’Inter sta crescendo qualitativamente con il passare degli anni e, adesso, grandi club guardano a Milano: il PSG ‘segue’ il talento nerazzurro.

L’ottimo lavoro societario svolto dall’Inter negli ultimi anni ha riportato i nerazzurri nelle alte sfere del calcio italiano. Una posizione che più si adegua alla storia della ‘Beneamata’, quella raggiunta con la gestione Conte. Con il tecnico salentino, infatti, i nerazzurri sono tornati a competere per la vittoria della Serie A, impensierendo l’invincibile armata bianconera. Il merito di questo ‘ritorno’ è da attribuire anche ad una crescita qualitativa della rosa dell’Inter: negli ultimi anni sono diversi i grandi giocatori arrivati a Milano. Adesso, però, molti grandi club europei guardano in casa Inter alla ricerca di talento: anche Sebastiano Esposito è già finito su taccuini piuttosto importanti.

Calciomercato Inter, il PSG ‘insegue’ Esposito | I Dettagli

Una delle note positive della stagione dell’Inter è stata l’esordio in prima squadra di Sebastiano Esposito. L’attaccante di Castellammare di Stabia, classe 2002, stava facendo scintille da diversi anni con le selezioni giovanili del club meneghino e quest’anno ha fatto il grande salto. Un esordio precoce quello di ‘Seba’, che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri e degli addetti ai lavori, ricordando in qualche modo quanto accaduto con Balotelli. Anche ‘SuperMario’, prima di trovare l’esordio in Serie A in giovane età con la maglia nerazzurra, era considerato il miglior talento delle giovanili dell’Inter.

Gli inizi da predestinato di Esposito hanno catturato le attenzioni da parte di diversi club: secondo quanto riferito da ‘Fichajes’ il PSG starebbe seguendo la vicenda rinnovo di ‘Seba’ con occhi interessati. Leonardo vorrebbe portare via subito il talento classe 2002 e l’Inter potrebbe pensare ad un’operazione alla Balotelli: ceduto a soli 20 anni al Manchester City per quasi 30 milioni di euro.

Il futuro di Sebastiano Esposito, dopo l’esordio da predestinato con la maglia dell’Inter, potrebbe essere lontano dalla Serie A: sull’enfant prodige ci sarebbe il PSG di Leonardo.

