Calciomercato Juventus, maxi spesa per quattro colpi | Le cifre

La Juventus guarda già al mercato estivo: nel mirino Tonali, Emerson Palmieri, Ferran Torres e Gabriel Jesus. Operazioni da oltre 160 milioni totali.

Più di uno sguardo rivolto al mercato estivo, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza e assicurarsi nuovi colpi di mercato. La Juventus studia le prossime mosse e pensa ad una lista di quattro nomi su cui investire. Operazioni che potrebbero comportare una spesa di ben 162 milioni di euro, ma che i bianconeri potrebbero cercare di limare inserendo contropartite tecniche.

Calciomercato Juventus, Tonali e Ferran Torres per il centrocampo

Due di questi quattro colpi riguarderebbero il centrocampo bianconero. La Juventus sogna di mettere le mani su Sandro Tonali, nuova stellina del calcio italiano. Tonali lascerà certamente Brescia, ma la concorrenza è notevole. Inter e Milan, oltre a Paris Saint-Germain e Manchester City non mollano la presa sul classe 2000, che può costare 42 milioni di euro. Una cifra certamente importante, ma che la Juve punta ad abbassare con l’inserimento di alcune contropartite. Tra queste Hans Nicolussi-Caviglia, attualmente in prestito al Perugia.

L’altro colpo per il centrocampo è Ferran Torres, anche lui classe 2000, seguito dalle big di tutta Europa. Torres ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro, ma il suo contratto con il Valencia scade nel 2021. Il club spagnolo può lasciarlo partire per poco meno della metà, ma la Juventus anche qui potrebbe offrire delle contropartite. In particolare Mattia De Sciglio, visto che il Valencia è a caccia di un esterno difensivo.

Calciomercato Juventus, due colpi in Premier

Gli altri due nomi a cui starebbe pensando Fabio Paratici sono Emerson Palmieri e Gabriel Jesus. L’italo-brasiliano sembra aver perso spazio al Chelsea e sarebbe felice di tornare in Italia. Sarri, che lo ha valorizzato ai ‘Blues’ lo scorso anno, accoglierebbe in maniera positiva un suo arrivo. L’esterno difensivo ex Roma può costare 25 milioni di euro. Decisamente più alto è invece il prezzo di Gabriel Jesus, almeno 50 milioni.

Il brasiliano però potrebbe cambiare aria soprattutto se dovesse essere confermata la mancata partecipazione del Manchester City alla prossima Champions League.

