Calciomercato, la Juventus vuole ‘scippare’ il Real Madrid | Perez si vendica

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere l’ennesimo approccio per il gioiello di Perez: il presidente del Real è pronto a puntare il Big di Sarri

Non è un momento semplice per il calcio italiano che aspetta di ripartire, probabilmente (se accadrà) tra maggio e giugno. Un periodo di incertezze ma con la mente già alla prossima stagione per club come la Juventus capolista che guarda alla prossima sessione di calciomercato. Diversi i nomi accostati al club torinese: potrebbe però scaldarsi l’asse con Madrid, sponda Real. Florentino Perez apparecchia lo sgarbo per l’estate.

Calciomercato Juventus, occhi in casa Real: Florentino al contrattacco!

In prestito fino al giugno 2020 alla Real Sociedad, Martin Odegaard ha stupito tutti conquistandosi l’interesse dei grandi club europei. Il trequartista di proprietà del Real Madrid, secondo quanto riportato da ‘Dondiario‘, piace e non poco a Big come Juventus e Bayern Monaco che a più riprese hanno tentato di strapparlo alle ‘Merengues’. Un ‘no’ secco, ribadito più di una volta quello che un furioso Florentino Perez ha presentato sia al club torinese che a quello tedesco. Il timore di un’operazione che faccia le fortune altrui (come l’addio di Cristiano Ronaldo o il duo James-Odriozola in quel di Monaco) spingono la dirigenza del Real a blindare il giovane talento danese.

Odegaard è dunque destinato, nei piani del Real, ad approdare alla corte di Zidane il prossimo anno. Ecco perchè quella che potrebbe programmare Perez sarebbe una doppia ‘vendetta’ nei confronti sia della Juventus che del Bayern, con l’assalto ai pezzi da novanta delle due società. Se in casa Bayern il preferito dal patron blanco è Gnabry, in casa Juventus torna di moda il profilo di Miralem Pjanic.

Il 30enne bosniaco è una pedina fondamentale per il gioco di Sarri e, nonostante la scadenza fissata al giugno 2023, il suo addio è ventilato più volte nelle ultime stagioni. Situazione dunque da monitorare con attenzione con il Real che potrebbe tentare lo scippo in mediana: l’assalto a Pjanic come risposta al tentativo juventino per Martin Odegaard.

S.C.