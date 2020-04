Coronavirus, clamoroso Juve | ”Higuain preoccupato, vuole rimanere in Argentina”

Clamorosa indiscrezione su Gonzalo Higuain: l’attaccante della Juventus sarebbe preoccupato della situazione a Torino e vorrebbe rimanere in Argentina

Gonzalo Higuain vuole rimanere in Argentina. È la clamorosa indiscrezione riportata da ‘Sky Sport’: l’attaccante della Juventus sarebbe ancora preoccupato della situazione Coronavirus in Italia e in particolare in Piemonte e non avrebbe intenzione di tornare a Torino. Il ‘Pipita’ era rientrato nel proprio paese per stare al fianco della madre malata e ora starebbe addirittura pensando di chiedere alla società bianconera di non rientrare in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sogno Higuain | L’allenatore allo scoperto!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, contatti con Raiola | L’ex Juve per l’attacco!

Coronavirus | Juventus, Pjanic e Douglas Costa tornano a Torino

A differenza di Higuain, riferisce ‘Sky Sport’, Pjanic e Douglas Costa dovrebbero rientrare in Italia nelle prossime ore, entro la giornata di domani. Il montenegrino ed il brasiliano saranno regolarmente presenti con il resto della squadra alla ripresa degli allenamenti, fissata per i primi giorni di maggio. L’unico nodo da sciogliere per la Juventus, quindi, sarebbe proprio legato a Gonzalo Higuain: il ‘Pipita’ sarebbe stato chiaro con lo staff bianconero e avrebbe espresso la propria volontà di restare ancora in Argentina.

Si attendono nuovi sviluppi riguardo al presunto ‘caso’ Higuain. Per il momento l’attaccante ex Napoli e Milan rimane in Argentina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, UFFICIALE Juventus | Rugani e Matuidi sono guariti

Calciomercato, l’ex fa ‘tremare’ Sarri | “Sogno di allenare la Juventus”