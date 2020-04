Calciomercato Inter, ‘sgarbo’ Simeone per il bomber | I dettagli

Simeone in estate potrebbe riuscire a fare un grande sgarbo all’Inter: il bomber è il primo nome sulla lista dell’Atletico Madrid.

Il prossimo calciomercato dell’Inter sarà frutto della trattativa fra Lautaro Martinez ed il Barcellona. Qualora l’operazione dovesse andare in porto, infatti, Marotta dovrebbe investire buona parte del budget di mercato per l’attaccante che prenderebbe il posto del ‘Toro’ al fianco di Lukaku. I possibili candidati sono diversi: da Timo Werner ad Aubameyang, ma non mancano le possibili sorprese. Intanto, però, Simeone potrebbe fare uno sgarbo ai nerazzurri: anche l’Atletico Madrid ha nel mirino l’obiettivo di Marotta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, doppio assalto a Brozovic | Scelto il sostituto!

Calciomercato Inter, ‘sgarbo’ Simeone | Anche l’Atletico forte su Aubameyang

Il profilo di Pierre-Emerick Aubameyang sembra avere tutte le caratteristiche ricercate dall’Inter per sostituire Lautaro Martinez. Il bomber gabonese andrà in scadenza nel 2021 e per questo motivo l’Arsenal non potrà chiedere una cifra esorbitante per lasciarlo partire: si parla di una valutazione di circa 40 milioni di euro. La capacità di Aubameyang di legarsi con il compagno di reparto ed inserirsi negli spazi sono caratteristiche ideali per il gioco di Antonio Conte. La concorrenza, però, è fortissima e sul gabonese ci sarebbe anche l’Atletico Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, contatti con Raiola | L’ex Juve per l’attacco!

Il secondo club di Madrid è alla ricerca di un grande bomber per la prossima stagione, ma non ha a disposizione dei fondi troppo ingenti. Per questo motivo, come riporta ‘Don Balon’, Simeone avrebbe individuato in Aubameyang l’obiettivo numero uno del prossimo mercato. L’Atletico ha a disposizione anche diverse contropartite tecniche che potrebbero essere molto gradite da Arteta e che abbasserebbero ulteriormente la cifra da esborsare ai ‘Gunners’ per il gabonese.

Fra l’Inter e Aubameyang potrebbe frapporsi proprio il ‘Cholo’: l’attaccante dell’Arsenal sarebbe il primo nome sulla lista dell’Atletico Madrid per il prossimo mercato.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, sgarbo Leonardo | Il PSG prova a rubare il ‘futuro’ dei nerazzurri!

Calciomercato Juventus, scambio col Napoli | C’è anche Higuain!

Juventus, il Napoli provoca | Vuole un incedibile per Milik