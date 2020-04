Calciomercato Inter, rilancio PSG per Icardi | Wanda tuona sui social!

Il destino di Mauro Icardi è ancora indefinito e la sua permanenza a Parigi è incerta: il PSG ora potrebbe chiedere uno sconto all’Inter per il riscatto.

Uno degli sviluppi più controversi del prossimo mercato dell’Inter potrebbe essere Mauro Icardi. Il riscatto da parte del PSG è in dubbio e l’attaccante argentino potrebbe rientrare a Milano come ‘ospite’ indesiderato. Un’eventualità che in casa Inter vorrebbero scongiurare: trovarsi un Icardi scontento in rosa ne abbasserebbe notevolmente il valore, costringendo i nerazzurri a cederlo ad un prezzo ridotto magari ad una diretta concorrente. Dalla Francia, intanto, potrebbero aver trovato una chiave per abbassare la cifra richiesta dal club meneghino per il riscatto di Icardi.

Calciomercato Inter, il PSG vuole lo sconto per Icardi | Bernat è la ‘chiave’

Il valore fissato dall’Inter al PSG per il riscatto di Icardi a fine anno è di 70 milioni di euro. Una montagna di soldi che nemmeno gli sceicchi qatarioti proprietari del club parigino sarebbero disposti a sborsare. Da parte del PSG, secondo le ultime indiscrezioni, non ci sarebbe una totale chiusura sul riscatto dell’argentino. L’ultima idea di Leonardo, infatti, sarebbe quella di inserire una contropartita tecnica per chiedere uno sconto ai nerazzurri.

Per questo motivo il PSG potrebbe chiedere all’Inter di abbassare le proprie pretesa a 55 milioni per il riscatto di Icardi, inserendo nell’operazione Juan Bernat. L’esterno spagnolo classe ’93 è un pallino di Marotta da diversi anni e potrebbe essere un profilo gradito anche ad Antonio Conte. L’incertezza di Icardi sul proprio futuro continua ad emergere anche dai social dell’attaccante. Nei giorni scorsi Wanda Nara – moglie e agente dell’argentino- ha sbottato su ‘Instagram’: “Basta domande di calcio su Icardi, potete chiedere direttamente a lui sul suo futuro”. Una situazione di malessere, quella del bomber argentino, sintomo della totale incertezza sul proprio destino.

