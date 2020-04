Calciomercato Inter, parla l’allenatore di Vidal | ”Può tornare in Italia”

Arturo Vidal è stato vicinissimo al suo ritorno in Serie A a gennaio, ma ora le nuove rivelazioni lo avvicinano all’Italia: c’è l’annuncio!

Arturo Vidal potrebbe lasciare il Barcellona in estate. Già a gennaio il centrocampista cileno è stato vicino al ritorno in Serie A con l’Inter che, poi, ha preferito acquistare dal Tottenham il danese Eriksen. Ora, però, le dinamiche potrebbero cambiare nuovamente.

Calciomercato Inter, Vidal pronto per la Serie A

Ai microfoni di di Sport il Ct del Cile, Reinaldo Rueda, ha elogiato soprattutto le qualità del centrocampista del Barcellona: “Arturo Vidal è un giocatore eccezionale: lo ha saputo fare in Germania, in Italia e ora in Spagna. Ha personalità, oltre alla sua buona tecnica e alla sua prestanza fisica. È un mostro, vuole essere sempre protagonista. Inoltre, è abituato ad essere un attore protagonista”.

E sul possibile futuro dell’ex Juventus, il Ct del Cile ha rivelato: “Penso che sia molto soddisfatto a Barcellona, ​​i tifosi lo hanno accolto molto bene e spero che ovunque vada sarà il protagonista che è sempre stato. So che c’è la possibilità di tornare in Italia, di recente anche il Borussia Dortmund era molto interessato a lui”.

