Calciomercato, Icardi e Pogba nel mirino | Doppia beffa alla Juventus

Mauro Icardi e Paul Pogba saranno protagonisti nella sessione di calciomercato: accostati nelle ultime ore alla Juventus, potrebbe arrivare la beffa

Aria di cambiamenti in vista della prossima stagione. Non solo a seguito della pandemia del Coronavirus, ma anche per numerose rivoluzioni in estate sul fronte calciomercato. La Juventus avrebbe messo nel mirino già da tempo l’attaccante argentino di proprietà dell’Inter, ora al Psg, Mauro Icardi, e il centrocampista francese, Paul Pogba, pronto a dire addio al Manchester United. A sorpresa potrebbe arrivare la beffa per il club bianconero con Massimiliano Allegri che monitora da vicino la situazione.

Calciomercato Juventus, affondo del Newcastle: doppio colpo

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il Newcastle potrebbe essere rilevato nelle prossime settimane da un fondo di investimento dell’Arabia Saudita, che può vantare circa 368 miliardi di euro. Cifre astronomiche superiori anche a quelle del fondo del Manchester City con il proprietario Mansour, che si ferma “soltanto” a 27 miliardi di euro.

E così in vista della prossima stagione vorrebbero essere protagonisti con una campagna eccellente: in cima alla lista dei desideri ci sarebbe il campione francese Mbappe. Ma non solo: gli altri profili sarebbero quelli di Arturo Vidal, Mauro Icardi, Edison Cavani, Jadon Sancho e, infine, quello sorprendente di Paul Pogba. L’attaccante argentino, di proprietà dell’Inter, non rientrerebbe nei piani del club nerazzurro: il suo addio, ora in prestito al PSG, sarà immediato a titolo definitivo in estate.

Un progetto davvero avvincente che potrebbe essere messo in piedi a partire dai prossimi mesi da parte del Newcastle per diventare una delle protagonisti in campo europeo. Per la panchina si fa sempre più insistente la pista che porta all’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, pronto a rimettersi in pista dopo l’anno sabbatico.

Il progetto Newcastle non bada a spese: potrebbe esserci cifre folli per arrivare ai campioni in circolazione.

