Calciomercato Juventus, rischio beffa per Milik: è corsa a tre

Calciomercato Juventus, doppia insidia dall’estero per Milik: due club di Premier League in forcing sul Napoli per il polacco

Sta diventando sempre più calda la pista che potrebbe portare Arkadiusz Milik alla Juventus. I bianconeri sono fortemente interessati all’attaccante polacco, per il quale il futuro sembra lontano da Napoli. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021 appare improbabile e così per il bomber i bianconeri si fanno avanti. Sarri nutre grande stima per lui, ma secondo ‘Tuttosport’ i campioni d’Italia devono fare i conti con la concorrenza di due club di Premier League. In particolare, si tratta di Tottenham e Chelsea, che avrebbero già avanzato le rispettive proposte a De Laurentiis. In entrambi i casi si parla di uno scambio con aggiunta di conguaglio economico. Gli Spurs mettono sul piatto il cartellino di Lucas Moura, mentre i Blues quello di Boga, attualmente al Sassuolo ma sul quale il diritto di riscatto è a favore degli inglesi.

