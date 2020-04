Calciomercato Milan, offerta per Donnarumma | 50 milioni!

Le strade di Milan e Donnarumma sembrano destinate a dividersi: il portiere andrà in scadenza nel 2021 ed i rossoneri hanno una maxi offerta sul tavolo.

La travagliata storia di amore e odio fra Donnarumma ed il Milan potrebbe essere giunta all’epilogo. L’esordio precoce in Serie A, da predestinato assoluto, a soli 16 anni aveva infiammato ‘San Siro’: la sensazione di avere trovato il nuovo portiere della Nazionale, invece, aveva invaso tutto il paese. A quattro anni e mezzo di distanza, pur essendo ancora giovane, intorno a Donnarumma incombe un pericoloso alone di incompiutezza. Il futuro del portiere del Milan, col contratto in scadenza nel 2021 ed un Raiola determinato a cambiare aria, sembra essere sempre più lontano dal capoluogo lombardo.

Il prossimo calciomercato potrebbe vedere una girandola di mercato fra i pali dei grandi club europei e anche Donnarumma potrebbe prendere parte a questa danza. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes’, il Real Madrid avrebbe presentato al Milan un’offerta da 50 milioni di euro per il portiere classe ’99. La promessa di Raiola a Florentino Perez di portare a Madrid uno dei suoi assistiti nella prossima estate potrebbe avverarsi.

Per il Milan, nel caso in cui fosse impossibile parlare di rinnovo con l’agente italo-olandese, questa potrebbe essere l’ultima possibilità di realizzare una grossa plusvalenza con Donnarumma. ‘Gigio’, dal canto suo, avrebbe la possibilità di misurarsi su un livello più alto, potendo competere per tutti i trofei più importanti del panorama calcistico. Il trasferimento al Real Madrid potrebbe tradursi in un salto di qualità di Donnarumma, notizia di cui gioverebbe anche la Nazionale in vista dei prossimi europei.

La stagione interrotta dal ‘Coronavirus’ potrebbe essere stata l’ultima di Donnarumma nella porta del Milan: il Real Madrid avrebbe presentato un maxi offerta per il portiere azzurro.

RM

