Calciomercato Milan, doppio assalto Psg | Possibile contropartita

Il Psg avrebbe messo nel mirino due giocatori fondamentali del Milan: pronta l’offerta francese, possibile inserimento di un giocatore come contropartita

Il calciomercato della Milan per la prossima stagione potrebbe dare il via ad una vera e propria rivoluzione in casa rossonera. La società milanista però, dovrà guardarsi dall’assalto delle big per i talenti in rosa. Il Psg sembrerebbe voler provare l’assalto per due top player rossoneri. Possibile inserimento di una contropartita da parte dei parigini.

Calciomercato Milan, Psg scatenato: Donnarumma e Bennacer nel mirino

In casa Milan è ora di difendersi dagli assalti francesi del Psg a due top player rossoneri, Gigio Donnarumma e Ismael Bennacer. L’estremo difensore milanista sarebbe da tempo nella lista del club parigino, ma oltre al portiere, anche il centrocampista algerino sarebbe finito nel mirino di Leonardo, valutato circa 40 milioni. La società francese sarebbe pronta a presentare al Milan un’offerta di circa 70 milioni, ma la richiesta della società rossonera sembrerebbe ammontare a circa 90 milioni. Per ammortizzare le richieste che arrivano da Milanello, il Psg starebbe anche pensando di inserire una contropartita nella trattativa.

I nomi in lista sembrerebbero essere quelli di Julian Draxler, centrocampista classe 1993 che potrebbe essere in uscita dal club e Leandro Paredes, che sarebbe una pista più difficile visto l’ingaggio alto. I due giocatori del Milan al momento sarebbero valutati fondamentali per la prossima stagione, ma andrebbe calcolata anche la grande plusvalenza che la società metterebbe a segno, visto che Bennacer venne acquistato dall’Empoli per 16,5 milioni di euro più bonus e Donnarumma è un prodotto del vivaio.

