Calciomercato, addio Serie A | Decisione presa sul futuro

È uno dei difensori più ambiti sul mercato e su di lui ci sono anche Milan, Juventus ed Inter, ma il giocatore ha messo un veto al club: non si muove.

Il mercato dei difensori è un territorio di caccia arido e privo di occasioni. Le squadre che hanno dei difensori di alto livello se li tengono stretti ed il costo dei migliori interpreti del ruolo lievita su cifre irraggiungibili. Anche le big del nostro calcio stanno sondando il mercato in cerca di difensori: Milan in primis, ma anche Juventus ed Inter restano sul pezzo. Intanto, una delle possibili occasioni della prossima estate gela tutti.

Calciomercato Milan, Umtiti irremovibile | Non ascolta offerte

Le notizie che arrivano dalla Spagna non sono confortanti in chiave Milan: secondo quanto riportato da ‘Sport’, Samuel Umtiti avrebbe messo il veto ad una sua possibile partenza. Il centrale francese si trova benissimo a Barcellona e, nonostante la volontà dei catalani di cambiare in difesa, è convinto di poter riuscire a conquistare Quique Setién. Per questo motivo Umtiti non avrebbe intenzione di ascoltare alcuna offerta nella prossima finestra di mercato.

Potrebbe essere, quindi, stroncata sul nascere l’ambizione del Milan di arrivare ad Umtiti. I rossoneri si apprestano a compiere una vera e propria rifondazione in estate e poter posizionare al centro della difesa il campione del mondo francese sarebbe l’ideale. Se la posizione di Umtiti fosse davvero così irremovibile, andrebbero a scemare drasticamente le possibilità di vederlo in Serie A. Sul centrale blaugrana, infatti, sarebbe vivo da tempo anche l’interesse di Juventus ed Inter.

Brutte notizie dalla Spagna per il Milan: Umtiti non vuole ascoltare nessuna offerta, la sua volontà è quella di riconquistarsi il Barcellona!

