Inter, accordo con il Barcellona | Due per uno per Lautaro!

Lautaro Martinez sarebbe sul punto di lasciare l’Inter al termine della stagione. Sembra ormai tutto fatto con una maxi-operazione decisiva: la rivelazione!

Ciao Inter. Lautaro Martinez potrebbe lasciare la società nerazzurra nei prossimi mesi per una nuova avventura davvero entusiasmante della sua carriera. L’attaccante argentino avrebbe già raggiunto un accordo con il Barcellona sulla base di dieci milioni all’anno per cinque stagioni. Il suo sogno di giocare insieme a Messi, non solo in Nazionale, potrebbe diventare realtà in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Icardi e Pogba nel mirino: doppia beffa in vista

Calciomercato Inter, Semedo e Alena per Lautaro

Il club blaugrana non pagherebbe la clausola rescissoria, ma sarebbe propenso ad inserire nella maxi-trattativa diversi giocatori in grado di fare la differenza in maglia nerazzurra. L’Inter sembra ancora restia per l’ok definitivo visto che la società milanese vorrebbe i 111 milioni cash.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Kane più vicino: l’aiuto da Zidane e…Amazon

Come svelato dall’edizione odierna del Mundo Deportivo all’Inter interessano il terzino destro Semedo e il talentuoso centrocampista Carles Alena. I due giocatori di proprietà del Barcellona potrebbe così fare al caso dei nerazzurri in una maxi-operazione in cambio di Lautaro Martinez più soldi.

Lautaro si avvicina sempre di più al Barcellona: nei prossimi mesi ci potrebbe essere l’assalto definitivo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, sorpasso all’Inter per il gioiello

Calciomercato Juventus, scambio con il Napoli: c’è anche Higuain