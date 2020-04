Calciomercato, svolta Inter | Top player a solo 6 milioni

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere l’assalto ad un vecchio pallino di Antonio Conte: Marotta prepara l’assalto in vista di giugno

Continua a tenere banco in casa Inter il tema calciomercato, con diversi nomi sul taccuino di Beppe Marotta in vista di giugno. Nonostante la pausa forzata a cui è sottoposta la rosa di Conte, il club di Steven Zhang si guarda intorno a caccia di colpi di spessore. In tal senso è pronta a riaccendersi la pista che porta ad una vecchia conoscenza di Conte: ecco cosa potrebbe accadere.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, futuro Icardi | Annuncio alla radio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Icardi e Lautaro | Tesoretto per tre colpi!

Calciomercato Inter, Conte lo vuole a tutti i costi: bastano 6 milioni

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Todofichajes.com’, l’Inter non avrebbe smesso di inseguire il centrocampista del Barcellona Arturo Vidal. Il cileno ha già fatto sapere ai suoi agenti di voler ritornare in Italia dopo l’esperienza alla Juventus e Conte, in tal senso, starebbe spingendo con forza per averlo in rosa da giugno. Nonostante le 33 primavere, Vidal rappresenta il profilo ideale per l’allenatore nerazzurro che vuole potenziare la sua mediana in quanto ad esperienza, quantità e qualità.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

L’ex Bayern, che ricordiamo essere ad un anno dalla sua scadenza con il club catalano, è quindi sempre più vicino a salutare la Spagna per tornare in Serie A. Il Barcellona, inoltre, non potrebbe opporsi più di tanto alla cessione del nazionale cileno il cui cartellino è valutato circa 6 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, non solo Inter e Juventus: altri due club di A su Rakitic

L’operazione Vidal potrebbe quindi avanzare ed essere inclusa nell’eventuale colpo Lautaro Martinez da parte del Barcellona o con un discorso a sè stante. Nonostante la grande concorrenza in blaugrana, Vidal ha collezionato in questa stagione 31 presenze con 6 reti e 3 assist all’attivo.

LEGGI ANCHE >>>Inter shock | Icardi alla Juventus per 25 milioni!

LEGGI ANCHE >>>Inter, parla Setien | Dal futuro di Lautaro alla ‘rivelazione’ su Messi

S.C.