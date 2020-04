Calciomercato Juventus, 250 milioni dalle cessioni | Ecco chi parte

Cedere è importante quanto acquistare, o forse di più, in chiave calciomercato: la Juventus potrebbe guadagnare un tesoretto di 250 milioni dalle cessioni

Tra i tanti dubbi intorno alla ripresa dei campionati, i club iniziano a ragionare anche sulle mosse da effettuare nella prossima sessione estiva di calciomercato. La Juventus al momento, si starebbe concentrando anche sulle cessioni, poiché da lì potrebbe entrare una somma importante da investire per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport‘, la società bianconera potrebbe incassare un tesoretto di circa 250 milioni dalla cessione di sei giocatori. A far incassare di più sarebbe Miralem Pjanic, che nonostante una stagione sottotono avrebbe molte estimatrici in Europa. La cessione del bosniaco potrebbe fruttare circa 60 milioni di euro. Altre cessioni importanti potrebbero arrivare dal reparto offensivo. Il primo della lista sembrerebbe essere Gonzalo Higuain, attaccante dal futuro incerto valutato circa 18 milioni dai bianconeri. Bernardeschi e Douglas Costa potrebbero essere gli altri due indiziati a dire addio alla maglia juventina. Il brasiliano sarebbe attualmente valutato circa 40 milioni, mentre l’ex Fiorentina 30 milioni. Gli ultimi nomi tra i possibili partenti sarebbero Rugani e De Sciglio, i due potrebbero fruttare alla Juventus circa 40 milioni di euro per costruire la squadra della prossima stagione.

