Juventus, il sogno sulla fascia è ancora possibile | Le parole dell’agente!

La caccia della Juventus al terzino destro continua incessantemente: dopo Dani Alves, Cancelo e Danilo, il prossimo colpo potrebbe arrivare dalla Bundesliga.

La fascia destra della Juventus negli ultimi anni non ha mai avuto pace ed è sempre stata oggetto di dibattito. L’arrivo di Dani Alves nel 2016 sembrava essere destinato a blindare il ruolo, ma dopo una sola stagione il brasiliano ha rotto con i bianconeri. I 40 milioni sborsati nel 2018 per Cancelo, poi, sembravo aver dato un proprietario alla fascia destra bianconera per molti anni. E, invece, anche il portoghese ha lasciato la ‘Vecchia Signora’ dopo un solo anno. Nello scorso mercato l’arrivo di Danilo aveva l’aria di essere semplicemente una pezza sul vuoto nella rosa bianconera. In estate, la Juventus potrebbe tentare il grande colpo.

Calciomercato Juventus, Hakimi è l’obiettivo | Le parole dell’agente

Il grande sogno di mercato della Juventus per la fascia destra sembra essere Achraf Hakimi. L’esterno marocchino a fine stagione terminerà il prestito al Borussia Dortmund e rientrerà al Real Madrid. Il futuro di Hakimi, però, è ancora tutto da definire. L’agente del marocchino – Alejandro Camano – ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Achraf è il miglior terzino destro del mondo con Alexander-Arnold. Tutti i grandi club in Europa lo vogliono e anche il Borussia Dortmund è un’opzione. Noi stiamo solo aspettando”.

Le possibilità di arrivare ad Hakimi della Juventus non sono affatto terminate: il terzino marocchino a Madrid potrebbe essere solo di passaggio!

