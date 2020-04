Calciomercato Juventus, futuro Rugani | L’agente apre alla cessione

Il futuro di Daniele Rugani alla Juventus sembrerebbe essere in bilico, l’agente del giocatore rivela alla radio: ” Nel calcio tutto è possibile”

Si avvicina l’estate e si avvicina anche l’apertura della sessione di calciomercato. In casa Juventus ci sono alcuni giocatori che potrebbero lasciare Torino, tra cui anche il difensore centrale Daniele Rugani. L’agente del giocatore, Davide Torchia, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo‘, ha prima rassicurato sulla salute del giocatore: “Daniele sta bene, è stato più di un mese in quarantena senza avere contatti con nessuno. Si è allenato ma non ha potuto farlo al J-Hotel, è tornato nella sua casa a Torino dove si allena e sta bene. Il ritorno in campo? Tutti vogliono giocare ma sanno benissimo la condizione medica, sta a chi è preposto per le decisioni a garantire il massimo della sicurezza. Rischio zero non ci sarà almeno fino al 2021”. Poi svela alcuni dettagli sul futuro del calciatore e di una possibile trattativa con il Napoli che potrebbe portare Milik in bianconero, attaccante accostato con forza alla Juventus, rivelando: “Scambio con il Napoli? Sono molto sincero e diretto, non ho comunicazioni di eventuali cessioni né di eventuali scambi, fermo restando che nel calcio può succedere di tutto. Se la Juve non ti considera capace di fare prestazioni ottime per raggiungere determinati obiettivi non rimarresti tutti questi anni e Rugani è lì da 5 anni ormai. È vero che non è un titolare inamovibile ma quando è arrivato c’erano davanti a lui i due più forti difensori italiani in circolazione”.

