Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per il bomber | Ora può arrivare

A fine stagione l’Inter potrebbe tornare a pensare ad un obiettivo di mercato sfumato in passato: possibile nuovo assalto al bomber

Il mondo del calcio italiano è in piena crisi economica e l’incubo di non tornare in campo continua ad aleggiare sui club di Serie A. Con i campionati sospesi, le società italiane hanno perso incassi importanti e questo potrebbe pregiudicare anche le mosse per il mercato estivo. A causa dell’attuale situazione in Italia, un bomber potrebbe essere messo sul mercato. Inter pronta all’assalto al colpo sfumato in passato.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, clamoroso | Il portiere chiede la rescissione

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Icardi al Milan | La rivelazione di Moggi

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Pochettino porta via Dybala | Le ultime

Calciomercato Inter, nuovo assalto a Dzeko: la situazione

I club di Serie A stanno patendo molto la sospensione del campionato, arrivando così a dover tagliare gli stipendi dei calciatori per riuscire a risparmiare. Una delle società più in difficoltà al momento sarebbe la Roma, che, come riportato dal ‘Corriere dello Sport‘, starebbe valutando l’idea di vendere il calciatore che guadagna di più e che è anche l’attuale capitano, Edin Dzeko. La squadra capitolina ha chiuso il bilancio semestrale sotto di 86 milioni e l’ingaggio da 7,5 milioni di euro del bosniaco starebbe diventando troppo pesante per i giallorossi. Così a Trigoria si starebbe pensando alla cessione del bomber per ridurre i costi. L’alternativa per trattenere Dzeko, sarebbe il prolungamento di contratto di un anno, fino al 2023, con ingaggio spalmato. Nel frattempo l’Inter sembrerebbe aver fiutato l’occasione di poter acquistare l’attaccante tanto desiderato da Antonio Conte, che nelle scorse sessioni di mercato è sempre sfuggito.

La trattativa sembrerebbe complicata però, sia per la volontà del giocatore di restare a Roma, ora che con Fonseca è diventato capitano, sia perché la società nerazzurra non sarebbe disposta a salire oltre i 12 milioni offerti la scorsa estate. Sulle tracce di Dzeko però, potrebbe esserci anche il Real Madrid per sostituire il deludente Luka Jovic, uno scenario che però per adesso non avrebbe nulla di ufficiale.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Mendes ‘porta’ l’attaccante | Ipotesi scambio